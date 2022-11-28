Оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области — Зеленский 28 ноября, 22:49 Российская армия повредила и насосную станцию, обеспечивающую подачу воды в Николаев (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за неделю 258 раз обстреляла 30 освобожденных населенных пунктов правобережья Херсонской области.

«В эти сутки, как и каждый божий день, оккупанты вновь обстреливали Херсон и общины области. Только за одну неделю враг 258 раз обстрелял 30 населенных пунктов Херсонской области», — сказал он.

Видео дня

Зеленский добавил, что российская армия повредила и насосную станцию, обеспечивающую подачу воды в Николаев.

«Они ни на что не способны, кроме разрухи. Это все, что они оставляют после себя. И то, что они делают сейчас против Украины — это их попытка отомстить. Отомстить за то, что украинцы уже не раз защищали себя от них», — подчеркнул президент.

С момента освобождения правобережья Днепра в начале ноября украинскими защитниками российские войска регулярно обстреливают Херсон и окрестные населенные пункты.

В воскресенье, 27 ноября, российские войска попали в линии электросетей, питающих Херсон.