Россия отправляет в сторону Херсона колонны техники из Крыма — Хлань 30 августа, 18:22 Россия через Крым подпитывает свои войска на Херсонщине (Фото:Reuters)

Россия формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет их в сторону Херсонской области, ВСУ бьет по мостам, чтобы эту технику не перекинули поближе к линии фронта.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

«Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщины. Важно, чтобы эту технику не перекинули к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту», - прокомментировал депутат облсовета.

Видео дня

В эфире телемарафона он подчеркнул, что очень важна «корректировка» транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.

"А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Бриловка", - написал Хлань.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.