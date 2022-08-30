Россия отправляет в сторону Херсона колонны техники из Крыма — Хлань

30 августа, 18:22
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Россия через Крым подпитывает свои войска на Херсонщине (Фото:Reuters)

Россия через Крым подпитывает свои войска на Херсонщине (Фото:Reuters)

Россия формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет их в сторону Херсонской области, ВСУ бьет по мостам, чтобы эту технику не перекинули поближе к линии фронта.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

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«Россияне формируют большие колонны техники в Крыму и отправляют в сторону временно оккупированной Херсонщины. Важно, чтобы эту технику не перекинули к линии фронта. И вот мы наблюдаем – снова четкие прилеты по Антоновскому мосту», - прокомментировал депутат облсовета.

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В эфире телемарафона он подчеркнул, что очень важна «корректировка» транспортных артерий, чтобы эту технику не перебросили на правый берег.

"А колонны пусть только появятся в поле зрения HIMARS и будет оккупантам еще одна Бриловка", - написал Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid0bd3zQU121vvSxWyyEENQiZSm7YHjD1F57xCwdoYVzmFAoQJQvmM7zFto18Q1ZDxal
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Крым Украина-Россия Херсон Херсонская область Юг Украины Оккупация Крыма Контрнаступление Война России против Украины

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