Россия вновь обстреляла жилые кварталы Херсона и области, погибли две женщины — ОВА

27 января, 21:12
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Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Войска РФ в пятницу, 27 января, вновь обстреляли жилые кварталы Херсона и Херсонского района. В результате атаки погибли две женщины.

Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.

Отмечается, что обломки российского снаряда в Суворовском районе Херсона попали в автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина.

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«Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте», — говорится в сообщении.

Также россияне обстреляли Камышаны. Были ранены три человека и скончалась 25-летняя девушка.

Накануне россияне за сутки 38 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего двое гражданских погибли, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.

https://www.youtube.com/embed/PMBIwRzu1po
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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