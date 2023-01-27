Россия вновь обстреляла жилые кварталы Херсона и области, погибли две женщины — ОВА
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
Войска РФ в пятницу, 27 января, вновь обстреляли жилые кварталы Херсона и Херсонского района. В результате атаки погибли две женщины.
Об этом сообщает пресс-служба ОВА в Telegram.
Отмечается, что обломки российского снаряда в Суворовском районе Херсона попали в автомобиль, в салоне которого были мужчина и женщина.
Российские оккупанты обстреляли больницу в Херсоне
«Мужчину забрала бригада скорой помощи, а женщина погибла на месте», — говорится в сообщении.
Также россияне обстреляли Камышаны. Были ранены три человека и скончалась 25-летняя девушка.
Накануне россияне за сутки 38 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего двое гражданских погибли, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.