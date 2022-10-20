Опасаясь наступления ВСУ на Херсон, РФ срочно перебрасывает технику на другой берег Днепра — спутниковые фото 20 октября, 11:57 РФ также приступила к эвакуации коллаборантов (Фото:Радио Свобода/Схемы)

Херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра, опасаясь наступления украинской армии.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, обнародованные в четверг, 20 октября, в совместном материале Схем и российской службы Радио Свобода.

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При этом отмечается, что ВС РФ прекратили отправку какого-либо оборудования на правый берег в районе поселка Казацкое еще в начале месяца.

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С тех пор паром ходит туда пустым, но возвращается в Новую Каховку уже с полной загрузкой.

«Судя по спутниковым снимкам, в октябре действительно активизировался вывоз военной техники в сторону Новой Каховки», — отмечают журналисты.

Рейс от 5 октября.

Инфографика: Радио Свобода/Схемы

На спутниковых снимках, датированных 8 октября, паром снова идет в сторону Казацкого пустым.

Инфографика: Радио Свобода/Схемы

Об бегстве оккупантов на левый берег свидетельствуют также видео, публикуемые в соцсетях самими российскими военными.

Тем временем ВСУ продолжают свои контрнаступательные действия на Херсонском направлении.

На фоне этого РФ приступила к эвакуации своих гауляйтеров и других коллаборантов.

Кроме того, кремлевский режим также на семь дней закрыл въезд на временно подконтрольную РФ территорию Херсонской области.

Напомним, что после уничтожения ВСУ ключевых переправ через Днепр российские войска, находящиеся в этом регионе, оказались в очень уязвимом положении из-за проблем с обеспечением и невозможностью организовать масштабную эвакуацию своих сил.