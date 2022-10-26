Войска РФ перебрасывают на фронт «кого не жалко», а элитные подразделения оттягивают вглубь — Гуменюк 26 октября, 17:55 Гуменюк подчеркнула, что это типичное поведение оккупантов во время боев в Украине (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупанты на южном направлении перебрасывают на линию фронта «тех, кого не жалко», а элитные подразделения оттягивают вглубь обороны.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Элитные подразделения отходят глубже, а на переднем крае остаются те, кого не жалко, кто будет сдерживать первое наступление», — говорит она.

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Гуменюк подчеркнула, что это типичное поведение оккупантов во время боев в Украине.

«Эта абсолютная классика их поведения. Она нам уже понятна по наблюдениям за прошлыми боевыми действиями», — сказала она.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оккупационная армия РФ находится в ловушке на правом берегу Днепра в Херсоне.