Пять человек получили травмы из-за российского обстрела Херсона, среди пострадавших — 8-летняя девочка 11 июля, 16:04 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

В результате российского обстрела Херсона во вторник, 11 июля, пострадали пять человек, среди которых — 8-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«Известно о пяти пострадавших из-за российских обстрелов Херсона. Среди них — 8-летняя девочка, у которой диагностировали ранения средней степени тяжести», — пишет он.

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Ребенок в момент российского обстрела находился во дворе дома, добавил он.

Также получил тяжелые ранения 68-летний мужчина. Во время обстрела ему обломками травмировало голову, шею, грудную клетку, руки и ноги.

«Два человека, 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, получили ранения средней степени тяжести. Еще один человек пострадал в Киндийке», — добавил глава ОВА.

Прокудин уточнил, что всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

В Херсонской ОВА добавили, что Россия прицельно ударила по домам мирных людей, а также по гуманитарному штабу. Администрация также опубликовала видео последствий массированного обстрела Херсона русской армией.