В Херсоне снова взрывы: прилетело по гостинице коллаборанта Сальдо, где базировались оккупанты
В Херсоне прилетело по гостинице, принадлежащей коллаборанту Сальдо (Фото:Ху@вый Херсон)
Днем в субботу, 3 сентября, в Херсоне раздались взрывы. Сообщается о прилете по гостинице Затерянный мир, которая принадлежит коллаборанту Владимиру Сальдо, где по предварительной информации базировались российские оккупанты.
Фото и видео удара и задымления после прилета опубликовали местные телеграм-каналы.
Украинский активист и блогер Сергей Стерненко со ссылкой на источники пишет, что в гостинице Сальдо базировались россияне.
На фото из местных пабликов видно, что отель сильно разрушен в результате прилета.
Кроме того, примерно через час появились сообщения о взрывах в районе поселка Антоновка близ Херсона.
Местные жители сообщают о прилете вблизи Антоновского железнодорожного моста. На месте возник пожар.
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