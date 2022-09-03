В Херсоне снова взрывы: прилетело по гостинице коллаборанта Сальдо, где базировались оккупанты 3 сентября, 17:00 В Херсоне прилетело по гостинице, принадлежащей коллаборанту Сальдо (Фото:Ху@вый Херсон)

Днем в субботу, 3 сентября, в Херсоне раздались взрывы. Сообщается о прилете по гостинице Затерянный мир, которая принадлежит коллаборанту Владимиру Сальдо, где по предварительной информации базировались российские оккупанты.

Фото и видео удара и задымления после прилета опубликовали местные телеграм-каналы.

Украинский активист и блогер Сергей Стерненко со ссылкой на источники пишет, что в гостинице Сальдо базировались россияне.

Видео дня

На фото из местных пабликов видно, что отель сильно разрушен в результате прилета.

Кроме того, примерно через час появились сообщения о взрывах в районе поселка Антоновка близ Херсона.

Местные жители сообщают о прилете вблизи Антоновского железнодорожного моста. На месте возник пожар.

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