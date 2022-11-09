«Постановочное шоу». В ОК Юг отреагировали на приказ Шойгу россиянам отступать из Херсона 9 ноября, 20:37 Защитник Украины в Николаевской области (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заявления министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу». Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире российского телеканала Дождь.

По мнению Гуменюк, российские заявления могут быть элементами информационно-психологической операции с целью создать ошибочное впечатление об истинных планах.



«То, что сейчас заявляется [об отступлении российских войск из Херсона] — это попытка… создать определенное впечатление, что „будут сохраняться жизни солдат“, „будет сохраняться мирное население“ — и очередная демонизация ВСУ… Постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и „сложных“ решений — это давно понятный метод оправдания себя», — сказала она.

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Спикер напомнила, что настоящая военная операция требует информационной тишины. По данным ОК Юг, оккупанты создали рубежи обороны, а основные регулярные войска врага «находятся на местах и готовы держать оборону».

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина не видит признаков отступления России из Херсона без боя.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу публично приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Ранее депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты, а в самом Херсоне оккупанты начали снимать российские триколоры.

Также появились данные об интенсивных боях за Снигиревку Баштанского района Николаевской области, которая граничит с Херсонской областью и освобождение которой открыло бы ВСУ путь на Херсон.

