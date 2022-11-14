Херсонцы игнорировали попытки россиян искоренить украинскую идентичность — NYT 14 ноября, 06:44 В Херсоне несколько дней праздновали деоккупацию (Фото:Ярослав Янушевич/Telegram)

Деоккупированный Херсон был центром амбициозной кампании россиян по ассимиляции граждан и искоренению украинской идентичности. Усилия захватчиков были напрасны, говорится в репортаже The New York Times.

«В Херсоне запретили национальные песни. Разговор на украинском языке мог привести к аресту. Школы перешли на российские обучающие программы, а молодым ученикам должны были говорить, что они россияне, а не украинцы», — говорится в публикации.



Видео дня

Дочь Ирины Дягилевой училась в школе, где по программе предполагалось заучивание русского гимна. Но учителя его игнорировали, тихо приветствуя учеников утром приветствием: Слава Украине!

Оккупационные власти требовали от Ольги Малярчук, сотрудницы таксопарка, рассчитываться в рублях. Однако она продолжала платить в национальной валюте.

Сергей Блошко, строитель, жил у друзей в течение девяти месяцев оккупации, опасаясь ареста за то, что присоединился к антиоккупационным протестам в марте, вскоре после вхождения в город российской армии. Солдаты пришли к нему домой. По его словам, не найдя его, они забрали телевизор и холодильник.

Но россияне нашли некоторых его друзей, которые были задержаны и скрылись, сказал он.

«Они репрессировали проукраинское население», — сказал Блошко.

Издание сообщает, что в Херсоне в течение выходных не было замечено ни одного жителя, который благосклонно относился бы к российским ассимиляционным усилиям.

Спустя три дня после бегства российской армии несколько сотен херсонцев все еще праздновали на центральной площади.