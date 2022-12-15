Войска РФ обстреливают объект критической инфраструктуры в Херсоне, город полностью обесточен — глава ОВА 15 декабря, 13:31 Российские оккупанты практически ежедневно атакуют жилые районы Херсона (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Херсон полностью обесточен из-за обстрелов со стороны войск РФ днем в четверг, 15 декабря.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, российские оккупанты продолжают обстреливать объект критической инфраструктуры в Корабельном районе областного центра.

Видео дня

«Херсон полностью обесточен из-за вражеских обстрелов. Продолжаются сильные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города», — отметил глва ОВА.

Янушевич добавил, что при первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети.

После бегства российских оккупантов из Херсона 11 ноября войска РФ начали практически ежедневно обстреливать деоккупированный город. 12 декабря был обстрелян микрорайон ХБК, два человека погибли, еще пять получили ранения.

14 декабря войска РФ также обстреляли центр Херсона. Сильные повреждения получили первые два этажа здания Херсонской ОВА.

Всего в результате вражеских атак на областной центр в этот день были ранены шесть человек. Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил о смерти 8-летнего мальчика.

Днем 15 декабря РФ снова нанесла удар по центру Херсона, снаряды попали в пункт медпомощи. погибли два человека, еще двое получили травмы.







