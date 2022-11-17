В Херсонской области обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей — МВД 17 ноября, 07:07 Правоохранители открыли 436 уголовных производств (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей. На деоккупированной части области проводится эксгумация замученных.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.



«Сейчас обнаружили 63 тела (замученных, — ред.) на всей территории Херсонщины, но мы должны понимать, что поиски только начались. Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не обошли населенные пункты и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений», — сказал министр.

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По словам Монастырского, правоохранители открыли 436 уголовных производств по результатам выявления первых признаков военных преступлений в Херсонской области.

Кроме того, на территории области обнаружили 11 мест несвободы, где оккупанты содержали людей. В четырех из них россияне применяли пытки, говорит глава МВД Украины.