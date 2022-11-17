В Херсонской области обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей — МВД

17 ноября, 07:07
Поделиться:
Правоохранители открыли 436 уголовных производств (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Правоохранители открыли 436 уголовных производств (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В Херсонской области правоохранители обнаружили уже 63 тела замученных россиянами людей. На деоккупированной части области проводится эксгумация замученных.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.

«Сейчас обнаружили 63 тела (замученных, — ред.) на всей территории Херсонщины, но мы должны понимать, что поиски только начались. Мы понимаем, что месяцы пребывания российских орков не обошли населенные пункты и мирных граждан, а потому будет найдено еще много мест пыток и захоронений жертв таких преступлений», — сказал министр.

Видео дня

Читайте также:
В Херсоне пришлось подорвать полицейский участок. Его заминировали россияне

По словам Монастырского, правоохранители открыли 436 уголовных производств по результатам выявления первых признаков военных преступлений в Херсонской области.

Кроме того, на территории области обнаружили 11 мест несвободы, где оккупанты содержали людей. В четырех из них россияне применяли пытки, говорит глава МВД Украины.

Читайте также:
«Украинская армия — железная». Кадыровцы спрятали в Херсоне взрывчатку, а в Бахмуте — штурмовые действия в режиме нон-стоп — интервью с Березовцем
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   МВД Украины Херсон Херсонская область Война в Украине Денис Монастырский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X