Оккупанты ударили по жилому массиву Херсона, образовалась огромная воронка 10 января, 14:23 Последствия российского обстрела Херсона, 10 января (Фото:Кирилл Тимошенко / Telegram)

Во вторник, 10 января, российские оккупанты нанесли удар по жилому массиву Херсона. В результате вражеской атаки есть пострадавший.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он также опубликовал соответствующее фото в своем Telegram-канале. На кадрах видно, что на месте «прилета» образовалась воронка, которая сразу же наполнилась водой. Вероятно, есть повреждение коммуникации.

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После российского обстрела возле жилого дома в Херсоне образовалась воронка / Фото: Кирилл Тимошенко / Telegram

Тимошенко добавил, что взрыв был такой силы, что в соседнем доме повреждены балконы и окна.

Российские оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Херсон. Только за прошедшие сутки, 9 января, россияне 14 раз обстреливали город, область — 46 раз. За прошедшие сутки погибло двое местных жителей, еще двое — получили ранения.