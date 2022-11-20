Меньшие потери техники. Отступление России из Херсона было организовано лучше предыдущих — разведка Британии 20 ноября, 09:55 Уничтоженный российский танк на территории международного аэропорта в Чернобаевке после отступления России из Херсона, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Отступление российских войск с правого берега Херсона было «относительно организованным» по сравнению с предыдущими, заявило в отчете за 20 ноября Минобороны Великобритании.

Там рассказали, что, скорее всего, речь идет о десятках единиц утраченной техники, а не сотнях. В то же время значительную часть, которая осталась во время отступления, российские силы «успешно уничтожили», чтобы она не досталась украинским военным.

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«Этот относительный успех, вероятно, частично объясняется более эффективным единым оперативным командованием под руководством генерала Сергея Суровикина. Однако силы остаются несплоченными из-за низкого уровня руководства младшего и среднего уровней и культуры утаивания», — считают в британской разведке.

Как пример, там рассказывают, что за последние два месяца две роты, подчиненные Восточному военному округу РФ, сбежали после того, как убили их командира. Другие офицеры, вероятно, врали, пытаясь скрыть инцидент.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра было выведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.

11 ноября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. В Минобороны говорят, что зачистка города может занять несколько недель.