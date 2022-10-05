«Россияне посыпались на юге». В Defence Express спрогнозировали, когда ВСУ освободят Херсон 5 октября, 15:55 Эксклюзив НВ Воины ССО продолжают освобождать украинскую землю от российских захватчиков в Херсонской области (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины / Facebook)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Радио НВ рассказал, какие два стратегических последствия имеет освобождение Снигиревки в Николаевской области.

«Во-первых, если наконец-то россиян удалось выбить из Снегиревки, теперь планы [диктатора Владимира] Путина, что он когда-нибудь сможет вернуться под Николаев и пойти на Одессу, окончательно вылетают в некую параллельную реальность. С другой стороны, если наши войска взяли Снегиревку, которая была укрепленным пунктом, создававшим для нас проблемы, и двигаются дальше, то можем с осторожным оптимизмом предполагать, что максимум до конца ноября Херсон удастся освободить, вернуть в наши руки», — считает Киричевский.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким 5 октября сообщил, что, по неподтвержденным данным, офицерский состав РФ покинул Снигиревку, но оккупационные войска еще остаются в городе.

За последнюю неделю ВСУ освободили по меньшей мере восемь населенных пунктов только в Херсонской области, в том числе и Давидов Брод, который считается одной из ключевых точек фронта.

«То, что там россияне так активно обрушиваются, это не их недоработка, а, скорее, заслуга Вооруженных сил Украины, потому что такое интенсивное огневое влияние, которое было и на Давидовом Броде, было на самом деле по всей линии фронта. Просто [наступил] тот момент, когда склады боеприпасов были уничтожены в критической для рашистов величине, соответственно, потери россиян начали накапливаться в критической для них величине. Именно на этом фоне они посыпались, потому что ВСУ очень активно работали над этим», — пояснил Киричевский.