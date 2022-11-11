В чем главный военный провал россиян в Херсонской области — отвечает аналитик CIT 11 ноября, 19:21 Фрагмент российской военной униформы в освобожденном Благодатном Херсонской области, 11 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ назвал главный провал россиян в Херсонской области.

«Главный российский провал в том, что они это сделали через несколько месяцев после того, как это нужно было делать с военной точки зрения. Мы помним, что российские генералы просили [диктатора Владимира] Путина, чтобы он разрешил отводить войска. Это было еще в конце лета — начале осени», — сказал Михайлов Радио НВ.

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Он предположил, что, скорее всего, обращался к Путину «тот же генерал [Сергей] Суровикин, который там командовал».

Однако российский диктатор все равно решил аннексировать Херсон.

«И только потом он понял, что эта ситуация для россиян действительно безнадежна в перспективе, этот берег надо оставлять. И да, это поражение. И именно потому, что россияне очень долго не хотели его признавать, это поражение стало более кровавым и более тяжелым для россиян, учитывая те силы, которые они потеряли на правобережье», — объяснил Михайлов.

В вечерней сводке Генштаба 11 ноября сообщается, что ВСУ в некоторых местах дошли до правого берега Днепра в Херсонской области.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду в попытке смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении.