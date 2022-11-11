Россияне не исключают, что им придется оставить всю Херсонскую область — аналитик CIT 11 ноября, 20:03 Укрепления россиян возле Армянска, 5 ноября (Фото:Planet Labs / Benjamin Pittet via Twitter)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ заявил, что россияне не исключают того, что им придется оставить всю Херсонскую область.



«Скорее всего, следует ожидать освобождения юго-восточной части Херсонской области из других направлений, не предполагающих массового пересечения Днепра», — сказал Михайлов Радио НВ.

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По его словам, в случае мощного наступления россиянам придется отойти в Крым, где они уже готовят тыловые линии обороны.

«Это также отмечают исследователи по спутниковым снимкам — и в районе Армянска, Джанкоя и других [населенных пунктах]. Россияне не исключают варианта, когда им придется оставлять и остальную часть Херсонской области тоже», — констатировал аналитик CIT.

Ранее OSINT-аналитик Бенджамин Питтет сообщил, что войска РФ начали рыть окопы на севере временно оккупированного Крыма. Оборонительные сооружения в районе Армянска и возле КПП Чонгар на границе Херсонской области и украинского полуострова зафиксировали спутники.

В вечерней сводке Генштаба 11 ноября сообщается, что ВСУ в некоторых местах дошли до правого берега Днепра в Херсонской области.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении.

