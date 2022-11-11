«Днепр превращается в линию фронта». Как будут развиваться боевые действия после поражения армии России в Херсоне — интервью с аналитиком CIT 11 ноября, 18:34 Эксклюзив НВ Украинский военный рядом с местной жительницей во время освобождения Херсонской области. На переднем плане — российские оккупанты, попавшие в плен (Фото:t.me/Tsaplienko)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ проанализировал, как ВСУ после освобождения Херсона будут деоккупировать остальную часть Херсонской области, нужно ли им форсировать Днепр и как «кровавое» поражение россиян отразится на других участках фронта.

— Антоновский мост в Херсоне полностью разрушен. Я так понимаю, это сделали русские войска. Можно ли делать из этого вывод, что они полностью вышли и после себя просто взорвали мост? Или какая-то их часть там осталась в ловушке?

Видео дня

— Скорее всего, большинство российских войск покинуло правобережье. Взорван как автомобильный Антоновский мост, так и железнодорожный. Есть видео, как его собственно подрывают.

Допускаю, что могли оставить какое-то количество войск, которые, например, слишком поздно получили приказ уходить. Но большинство россиян, скорее всего, пересекли Днепр. Судя по сообщениям в российских телеграм-каналах, украинские войска мешали им это делать. Ночью были какие-то панические посты, где говорили, что российские войска наносят удары по переправам, паромам. Были кадры, что этот импровизированный мост из барж возле Антоновского сильно поврежден. Хотя сегодня россияне были вынуждены пересекать Днепр пешком. Скорее всего, потому, что техника по этому полуразрушенному баржевому мосту не могла проехать.

Мы еще не знаем, сколько они оставили техники. Некоторые трофеи уже появляются в соцсетях. Будем ждать подсчетов экспертов.

— Выходит, что теперь нет мостов между правобережной и левобережной Херсонщиной…

— Это не так, потому что остается дамба Каховской ГЭС. И мы опять же уверены, что никто не заинтересован ее подрывать.

Россияне очень долго делали укрепления на левом берегу. Если подрывать Каховскую ГЭС (мы же помним, что левый берег ниже правого), то эти фортификационные сооружения получат наибольшее повреждение в результате последствий подрыва Каховской ГЭС.

Не выгодно и Украине тоже, потому что, во-первых, это коснется и Херсона. Во-вторых, ради какого-то эфемерного преимущества военного терять ГЭС, упускать возможность охлаждения Запорожской АЭС, например, не в интересах Украины.

Так что, по нашему мнению, никто взрывать Каховскую ГЭС не будет. Но, скорее всего, пересекать по ней Днепр никто опять же в ближайшее время не сможет. Потому что у россиян укрепления на левом берегу, украинские силы будут контролировать правобережье. Эта переправа будет существовать, но ею немногие будут пользоваться.

— Херсон превращается фактически в поле боя, в линию фронта? Потому что на левом берегу окопались российские войска, с правого берега украинские. Что дальше может происходить?