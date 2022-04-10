В Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг: были слышны выстрелы 10 апреля, 15:20 Цей матеріал також доступний українською Украинцы в Херсоне регулярно выходят на протесты против российских оккупантов (Фото:Суспільне.Херсон)

В Херсоне на площади у киноконцертного зала Юбилейный жители собрались на мирный митинг — его разогнали российские военные.

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Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

«Насилие, террор, ложь, гуманитарная катастрофа — это то, что они принесли на Херсонщину. Многих людей запугали, многие жители, рискуя жизнью, покинули область, многие исчезли, и мы не можем узнать, что с ними сейчас. Каждый новый митинг — это большой риск, но, несмотря на все, люди все равно выходят. Херсонщина — это Украина», — написал Соболевский.

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Как сообщили корреспонденты Суспільного, в центре города со стороны Юбилейного были слышны выстрелы. Вероятно, для разгона мирных жителей русские военные применили оружие. Сколько людей были травмированы и задержаны — неизвестно.

Со 2 марта Херсон и часть области оккупированы. Российские оккупанты хотели провести в городе «референдум» за так называемую марионеточную псевдореспублику «ХНР». Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания «ХНР».

Люди почти каждый день выходят на площади и улицы городов, поселков, сел на акции протеста против российской оккупации. Жители Херсона на митинги приносят украинские флаги и плакаты с надписью «Херсон — это Украина».

Российские военные все чаще применяют силу и оружие против демонстрантов, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

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