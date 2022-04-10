В Херсоне российские оккупанты разогнали мирный митинг: были слышны выстрелы

10 апреля, 15:20
Цей матеріал також доступний українською
Украинцы в Херсоне регулярно выходят на протесты против российских оккупантов (Фото:Суспільне.Херсон)

Украинцы в Херсоне регулярно выходят на протесты против российских оккупантов (Фото:Суспільне.Херсон)

Поддержи НВ

В Херсоне на площади у киноконцертного зала Юбилейный жители собрались на мирный митинг — его разогнали российские военные.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Читайте также:

Жизнь Херсона в оккупации (Фото:DR) Месяц в оккупации. Житель Херсона рассказал НВ, как выживает и на что надеется его город

«Насилие, террор, ложь, гуманитарная катастрофа — это то, что они принесли на Херсонщину. Многих людей запугали, многие жители, рискуя жизнью, покинули область, многие исчезли, и мы не можем узнать, что с ними сейчас. Каждый новый митинг — это большой риск, но, несмотря на все, люди все равно выходят. Херсонщина — это Украина», — написал Соболевский.

Видео дня

Как сообщили корреспонденты Суспільного, в центре города со стороны Юбилейного были слышны выстрелы. Вероятно, для разгона мирных жителей русские военные применили оружие. Сколько людей были травмированы и задержаны — неизвестно.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=816607869295037&id=100028374940771

Со 2 марта Херсон и часть области оккупированы. Российские оккупанты хотели провести в городе «референдум» за так называемую марионеточную псевдореспублику «ХНР». Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания «ХНР».

Люди почти каждый день выходят на площади и улицы городов, поселков, сел на акции протеста против российской оккупации. Жители Херсона на митинги приносят украинские флаги и плакаты с надписью «Херсон — это Украина».

Российские военные все чаще применяют силу и оружие против демонстрантов, есть раненные и задержанные. Также российские захватчики похищают жителей области.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Митинг Херсон Херсонская область Российские военные Разгон Акция протеста Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X