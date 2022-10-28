«Промыли мозг, что ВСУ уничтожат Херсон». Зачем оккупанты вывезли «власть» из города и запугивают местных — замглавы облсовета 28 октября, 11:00 Эксклюзив НВ Запуганы и беззащитны: Оккупанты создали в Херсоне тяжелые условия жизни и постоянно страшат мирное население, из-за чего часть местных выезжает на левый берег Днепра (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Как оккупанты создают для херсонцев невыносимые условия существования, почему бегут коллаборанты и когда ВСУ освободят единственный захваченный россиянами облцентр — об этом НВ поговорил с Юрием Соболевским, замглавы Херсонского облсовета.

В октябре на оккупированной части Херсонской области российский диктатор Путин объявил «военное положение», а саму область оккупанты закрыли на въезд. В то же время появилось много новостей о том, что «власти» выезжают из самого Херсона и других городов на правом берегу Днепра. Коллаборанты призывали делать то же самое и рядовых граждан, а сами взялись вывозить разные «ценности» — от памятника Александру Суворову до гроба с останками Григория Потемкина.

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По словам Юрия Соболевского, заместителя главы Херсонского облсовета, действия оккупантов приводят к гуманитарной катастрофе в регионе и условиям, при которых население добровольно соглашается на депортацию.



О том, как выглядит «бегство из Херсона» и что в целом сейчас происходит на оккупированной Херсонщине, НВ и пообщался с Соболевским.



— Недавно российский диктатор Путин ввел военное положение в оккупированных районах Херсона, а местные коллаборанты закрыли территорию на въезд. Как это отразилось на жизни местных жителей?



— Еще хуже стало в части гуманитарного обеспечения правобережья Херсонщины. Разделенные семьи: оккупанты не допускают в Херсон к родным даже людей, у которых есть в паспорте херсонская регистрация — с Олешек или с Голой пристани [левый берег Днепра]. Просто не пропускают кого-либо, а исключительно тех, кто имеет выданные оккупационной «властью» пропуска. Как правило, это или работники этих «органов», или Росгвардия, ФСБ или военные. То есть такой возможности вообще нет для гражданских, не имеющих отношения к оккупантам.



Кроме того, оккупанты сейчас фактически создают на правобережье гуманитарную катастрофу. Потому что закрывают большое количество торговых сетей и магазинов. И делается это специально для того, чтобы создать условия, в которых люди согласятся на эту депортацию. То есть они все же не применяют насилие, чтобы вывозить людей принудительно. Но создают такие условия, чтобы люди просто не могли там оставаться. Это системно сейчас делается. Речь идет не только о предприятиях, которые сейчас массово отказываются принимать рубли. Я знаю более 100 субъектов предпринимательской деятельности, которые только в Херсоне отказались принимать рубли — это данные, которыми оперирует оккупационная «власть» (мы смогли их получить). И они сейчас пытаются какое-то влияние оказать на эти предприятия: запугивают, что потом будут проверки, закрытие деятельности и даже депортация за отказ принимать рубли.



— Принудительной депортации как таковой сейчас нет, но оккупанты создают для этого соответствующую обстановку?



— У нас нет зафиксированных случаев, когда они приехали к человеку, выбросили его из квартиры и вывезли в Крым. Это если не считать людей, которые не могут за себя постоять, если не считать детишек из детских домов, маломобильных людей — с инвалидностью, ограниченными возможностями, — их они вывозят. Сейчас есть информация, которую мы проверяем, что еще вывозят людей из наших медицинских учреждений — психоневрологических диспансеров.



Они создали максимальную атмосферу паники: промыли мозг людям, что ВСУ будут уничтожать Херсон, что ВСУ подорвут Каховскую дамбу и смоет Херсон, что ВСУ будут применять «грязную бомбу» в Херсонской области. И некоторые люди действительно принимают решение исходя из этой информации, что сейчас необходимо уехать. А вывозят преимущественно в Крым, а затем в Российскую Федерацию.

