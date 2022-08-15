В Херсоне оккупанты устроили пыточную в подвалах детского приемника-распределителя — ОВА 15 августа, 17:04 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Во временно оккупированном Херсоне россияне устроили пыточную в подвалах приемника-распределителя для детей. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Facebook.

По данным администрации, в приемнике в Херсоне проживают около 50 сотрудников российского ФСБ.

«Есть информация, что в подвальных помещениях проводятся допросы похищенных украинцев с применением пыток», — говорится в сообщении.

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Также ОВА сообщает, что россияне проводят обыски у местных жителей, оккупанты могут остановить людей на улице или проникнуть в их дома.

«Россияне могут похитить и вывезти херсонцев в неизвестном направлении даже за украинскую символику», — подчеркивает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на улицах Херсона появляются украинские патриотические рисунки.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань говорил, что следующие две недели будут решающими для Херсонской области.

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