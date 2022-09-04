Устроили бунт. Возле Херсона оккупанты РФ отказались воевать — Генштаб 4 сентября, 18:43 Российские оккупанты (Фото:Alexandr Ermochenko/Reuters)

В районе Херсона оккупанты РФ начали бунтовать и написали отказ от участия в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в воскресенье, 4 сентября.

Речь идет о российских военных 127-го полка 1-го армейского корпуса.

«Известно, что одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав этого полка остался даже без воды. Часть военнослужащих забрали представители контрразведки противника, дальнейшая их судьба неизвестна», — сообщили в Генштабе.

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29 августа замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский заявил, что украинские войска добились успеха в трех районах на временно захваченных территориях Херсонской области. В Оперативном командовании Юг объяснили, что не сразу объявляют об освобождении населенных пунктов, чтобы не подвергать их вражеским ударам.

В ОК Юг до этого говорили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

2 сентября журналист The Guardian Дэн Саббах со ссылкой на западные официальные лица сообщил, что защитники Украины оттеснили российские войска на нескольких участках возле Херсона.

Задача ВСУ на Херсонщине – заставить россиян уйти ценой наименьших потерь с нашей стороны – Попович https://www.youtube.com/watch?v=iSTPAXGj4Zs

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