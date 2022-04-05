Россиянам «слили» базу данных херсонских активистов, похищены более 100 человек — Колыхаев 5 апреля, 20:33 Цей матеріал також доступний українською Митинг против оккупантов в украинском Херсоне, 20 марта 2022 года (Фото:Video obtained by REUTERS)

Мэр временно захваченного российскими оккупантами Херсона Игорь Колыхаев заявил в интервью Украинской правде, что неизвестные «слили» россиянам данные всех активистов, которые находились в городе.

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"…Им «доброжелатели» полностью слили базу данных на всех активистов, которые находились в городе. У них оказались личные дела на каждого моего профильного зама, информация условно от родословной жены до клички любимой собачки. То же самое касается теробороны и херсонских участников боевых действий, которые были в Донецке и в Луганске, данные о том, где они живут и чем владеют", — рассказал он.



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Колыхаев сообщил, что российские оккупанты заблокировали местные теле- и радиоканалы и включили росТВ, занимаются мародерством в домах, а Росгвардия и ФСБ «обрабатывают» активистов и ветеранов АТО.

«Более 100 человек сейчас похищены. Среди них — активисты, бывшие военнослужащие, иностранцы, журналисты. Некоторых выпустили из плена, кого-то до сих пор удерживают… Я знаю, что людей бьют, пытаясь ломать психологически. К другим, как говорят, побои не применяют, но пытаются склонить на свою сторону. Я думаю, что часть людей они „придерживают“ под будущий обмен на своих военнопленных», — добавил мэр Херсона.

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