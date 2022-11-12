Оккупанты полностью уничтожили энергетическую систему Херсона — ДТЭК 12 ноября, 01:50 Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона. Ее постараются восстановить в ближайшее время.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Суспильного.



«Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии», — сказал он.

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Сахарук подчеркнул, что после деоккупации Киевской области возобновление энергосистемы заняло 30 дней.

По его словам, ожидается, что столько же будут продолжаться и работы на освобожденной части Херсонской области.