Оккупанты полностью уничтожили энергетическую систему Херсона — ДТЭК

12 ноября, 01:50
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Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Херсон (Фото:Александр Ермоченко / REUTERS)

Российские оккупанты полностью уничтожили всю энергетическую систему Херсона. Ее постараются восстановить в ближайшее время.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Суспильного.

«Нужно посмотреть на те регионы, где вообще нет света. Это сегодня освобожденный Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии», — сказал он.

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Сахарук подчеркнул, что после деоккупации Киевской области возобновление энергосистемы заняло 30 дней.

По его словам, ожидается, что столько же будут продолжаться и работы на освобожденной части Херсонской области.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   ДТЭК Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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