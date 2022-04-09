Российские оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА — СМИ

9 апреля, 13:30
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Россияне похитили экс-главу Херсонской ОГА Андрея Путилова (Фото:VOLEXRDA.GOV.UA)

Россияне похитили экс-главу Херсонской ОГА Андрея Путилова (Фото:VOLEXRDA.GOV.UA)

Утром в субботу, 9 апреля, российские оккупанты похитили в Херсоне бывшего главу Херсонской ОГА, народного депутата ВР Украины VII созыва Андрея Путилова.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

"Час назад в Херсоне украли бывшего главу Херсонской ОГА Путилова Андрея Станиславовича", - сообщили источники.

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Местонахождение Андрея Путилова пока неизвестно.

В настоящее время Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую марионеточную псевдореспублику "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".

В городе постоянно проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских захватчиков уходить из города и из Украины.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Херсон Херсонская область Похищение Война России против Украины

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