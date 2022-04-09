Российские оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА — СМИ
Россияне похитили экс-главу Херсонской ОГА Андрея Путилова (Фото:VOLEXRDA.GOV.UA)
Утром в субботу, 9 апреля, российские оккупанты похитили в Херсоне бывшего главу Херсонской ОГА, народного депутата ВР Украины VII созыва Андрея Путилова.
Война России против Украины — главные события 9 апреля
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.
"Час назад в Херсоне украли бывшего главу Херсонской ОГА Путилова Андрея Станиславовича", - сообщили источники.
Местонахождение Андрея Путилова пока неизвестно.
В настоящее время Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую марионеточную псевдореспублику "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
В городе постоянно проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских захватчиков уходить из города и из Украины.
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