Российские оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА — СМИ 9 апреля, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Россияне похитили экс-главу Херсонской ОГА Андрея Путилова (Фото:VOLEXRDA.GOV.UA)

Утром в субботу, 9 апреля, российские оккупанты похитили в Херсоне бывшего главу Херсонской ОГА, народного депутата ВР Украины VII созыва Андрея Путилова.



Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

"Час назад в Херсоне украли бывшего главу Херсонской ОГА Путилова Андрея Станиславовича", - сообщили источники.

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Местонахождение Андрея Путилова пока неизвестно.



В настоящее время Херсон оккупирован. Российские оккупанты хотели провести в городе "референдум" за так называемую марионеточную псевдореспублику "ХНР". Однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".

В городе постоянно проходят митинги в поддержку Украины. Херсонцы призывают российских захватчиков уходить из города и из Украины.

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