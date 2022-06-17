«Хотят в комфортные условия». Оккупанты планируют расселить в квартиры херсонцев семьи сотрудников ФСБ — советник главы Херсонской ОВА 17 июня, 21:28 Цей матеріал також доступний українською Семьи сотрудников ФСБ, живут в гостинице Оптима в центре Херсона (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook)

Оккупанты хотят расселить семьи сотрудников российской ФСБ в домах жителей временно захваченного Херсона, которые были вынуждены уехать, утверждает советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

В комментарии проекту Радио Свобода «Новости Приазовья» он сообщил, что на данный момент семьи сотрудников ФСБ, живут в гостинице Оптима в центре Херсона.

«Так они сейчас выясняют, какие квартиры свободны, кто выехал окончательно и насколько давно не появлялись люди. И начинают переселяться именно в эти квартиры из гостиницы», — заявил Хлань, уточнив, что оккупанты «хотят переезжать в более комфортные условия».

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Ранее о том, что российские военные перевозят своих родственников в Херсон и заселяют их в жилье украинцев, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр и пресс-служба Оперативного командования Юг. По данным командования, семьи оккупанты не скрывали своего восторга от уровня жизни в Херсонской области.

16 июня Хлань сообщал, что за последние недели украинские военные добились тактических успехов на юге и еще больше продвинулись в сторону Херсона. По его словам, бои идут между Таврическим и Томиной Балкой, это 20 километров до Херсона.

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