В Херсонской области оккупанты планируют обстрелы в день России, чтобы обвинить ВСУ 12 июня, 15:44 Цей матеріал також доступний українською В Херсоне оккупанты устроили «празднование» дня России (Фото:Суспільне.Херсон)

Российские военные готовят провокации в оккупированной Херсонской области ко дню России. Они хотят цинично обстрелять скопления мирных жителей.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Отмечено, что провокации задуманы с целью обвинить Вооруженные Силы Украины. Это уже традиционная тактика для государства-агрессора.

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«На оккупированной Херсонщине развернули программу празднования так называемого дня России с торжествами и массовыми мероприятиями. По имеющейся информации, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных Сил Украины», — рассказали в ОК Юг.

В Херсонской области оккупационные власти 12 июня организовали «празднование» дня России. Однако план оккупантов провалился, потому что местные жители на «праздник» не пришли.

По информации главы Херсонского областного совета Александра Самойленко, на мероприятиях присутствовало 30—40 херсонцев.

Ранее мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупредил местных жителей о том, что российские спецслужбы готовят в оккупированном городе провокации ко дню России.

Орлов призвал людей не посещать массовые мероприятия, которые российские военные будут устраивать в Энергодаре.

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