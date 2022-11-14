Оккупанты заминировали школы и больницы во время отступления из Херсонской области

14 ноября, 02:56
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Херсон (Фото:Радио Свобода)

Херсон (Фото:Радио Свобода)

Отступая на Херсонщине, оккупанты оставляли взрывчатки в больницах, школах и квартирах. Разминирование может длиться долго.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона.

По ее словам, россияне заменяли не только дороги, но и территории, которые используются в социальном направлении.

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«Больницы, учебные заведения, где они базировались. Также очень много частных помещений, в том числе и квартир в областном центре, могут быть заминированы. Очень много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры», — заявила Гуменюк.

По ее словам, разминирование может длиться достаточно долго.

«Ко всем местным жителям мы обращаемся, чтобы они осознавали эту опасность, и ни в коем случае не приближались к неизвестным или подозрительным предметам. Сразу сообщать об этом специалистам», — добавила она.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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