Оккупанты заминировали школы и больницы во время отступления из Херсонской области 14 ноября, 02:56 Херсон (Фото:Радио Свобода)

Отступая на Херсонщине, оккупанты оставляли взрывчатки в больницах, школах и квартирах. Разминирование может длиться долго.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона.



По ее словам, россияне заменяли не только дороги, но и территории, которые используются в социальном направлении.

Видео дня

«Больницы, учебные заведения, где они базировались. Также очень много частных помещений, в том числе и квартир в областном центре, могут быть заминированы. Очень много коммуникаций, объектов критической инфраструктуры», — заявила Гуменюк.

По ее словам, разминирование может длиться достаточно долго.

«Ко всем местным жителям мы обращаемся, чтобы они осознавали эту опасность, и ни в коем случае не приближались к неизвестным или подозрительным предметам. Сразу сообщать об этом специалистам», — добавила она.

Читайте также: В Херсоне возобновили работу мобильные операторы Киевстар и Vodafonе