Оккупанты в Херсонской области экстренно пакуются в плавсредства и пытаются спастись бегством — ОК Юг 11 ноября, 03:49 Россияне пытаются срочно переправиться через Днепр (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оперативное командование Юг рассказало о ситуации на юге Украины по итогам четверга, 10 ноября.

Главное из сводки ОК Юг, опубликованной в Facebook:



российские оккупанты продолжают перебрасывать подразделения и технику между двумя берегами Днепра, оборудуют оборонные рубежи на левом берегу, обстреливают позиции защитников Украины на правом;

Силы обороны Украины продвигают линию фронта ближе к левому берегу, оккупанты « экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными к переправе», и пытаются сбежать;

экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными к переправе», и пытаются сбежать; россияне наносят удары по украинским позициям в Бериславском районе дронами-камикадзе типа Ланцет, не прекращают обстрелы тыловых районов;

в результате вражеского обстрела Градом в Новоалександровке разрушен частный дом;

в течение дня и вечером россияне наносили удары по никопольскому району Градами, Ураганами и тяжелой артиллерией, в Мировской громаде 10-летний ребенок получил осколочные ранения;

тактическая авиация дважды поразила места дислокации сил и техники оккупантов, артиллерийские подразделения выполнили более 50 задач и продолжали уничтожать вражескую логистику и систему управления;

подтвержденные потери России — 50 оккупантов в пункте « компактного проживания и удобного поражения», двое россиян взяты в плен;

компактного проживания и удобного поражения», двое россиян взяты в плен; защитники Украины сбили вражеский разведывательный беспилотник Орлан-10, специалисты изучают материалы;

на поле боя украинские подразделения уничтожили три танка, самоходную гаубицу Мста-С и 11 единиц другой авто- и бронетехники оккупантов;

в Черном море маневрируют 17 вражеских кораблей, на боевое дежурство вывели два ракетоносителя с 16 Калибрами. Возможны новые массированные удары по всей территории Украины;

остается крайне высокой угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелах в регионах возле зоны боевых действий и на захваченных территориях;

российские оккупанты могли заминировать большие площади, дома и важные для гуманитарных нужд объекты — в ОК Юг просят не подходить к подозрительным предметам.

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9 ноября Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу отдал приказ российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что нет признаков того, что оккупанты покидают город. По словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, на правом берегу остаются больше половины российских оккупантов, дислоцированных в Херсонской области в этом районе.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на Херсонском направлении ВСУ не оставили врагу другого выхода, кроме как сбежать, поскольку разрушили его логистические пути и нарушили систему управления.



Херсонская область. Все хитрости России мы видим за километр – Кирилл Сазонов https://www.youtube.com/embed/vvJQyR5B2tA