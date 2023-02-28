Оккупанты более 30 раз за сутки обстреляли Херсон и область, уже четверо погибших — Зеленский

28 февраля, 23:06
Поделиться:
Последствия одной из атак (Фото:www.facebook.com/pho.gov.ua)

Последствия одной из атак (Фото:www.facebook.com/pho.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за вторник, 28 февраля, совершили более 30 обстрелов освобожденного Херсона и области. В результате атаки погибли четыре человека.

«Более 30 российских обстрелов Херсонской области за эти сутки! Прямо по улицам, просто по людям», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Зеленский выразил соболезнования близким и родных погибших.

Видео дня

«За сегодняшний день уже четверо погибших. Сделаем все, чтобы подавить террористов», — отметил президент.

Россияне почти каждый день обстреливают Херсон и область. Накануне 27 февраля российские оккупационные войска нанесли 119 ударов по территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены трое гражданских лиц.

https://www.youtube.com/embed/CRYP3JGCrcU
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Херсонская область Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X