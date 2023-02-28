Оккупанты более 30 раз за сутки обстреляли Херсон и область, уже четверо погибших — Зеленский 28 февраля, 23:06 Последствия одной из атак (Фото:www.facebook.com/pho.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты за вторник, 28 февраля, совершили более 30 обстрелов освобожденного Херсона и области. В результате атаки погибли четыре человека.

«Более 30 российских обстрелов Херсонской области за эти сутки! Прямо по улицам, просто по людям», — сказал президент во время вечернего видеообращения.

Зеленский выразил соболезнования близким и родных погибших.

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«За сегодняшний день уже четверо погибших. Сделаем все, чтобы подавить террористов», — отметил президент.

Россияне почти каждый день обстреливают Херсон и область. Накануне 27 февраля российские оккупационные войска нанесли 119 ударов по территории Херсонской области. В результате обстрелов ранены трое гражданских лиц.