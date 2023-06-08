Россияне начали обстреливать в центре Херсона место эвакуации: есть погибший и раненые 8 июня, 14:43 В Херсоне продолжается эвакуация населения после подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Российские оккупанты в четверг, 8 июня, начали обстреливать подтопленный Херсон, где сейчас идет эвакуация после подрыва Каховской ГЭС. Погиб один человек еще не менее двух пострадали.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, войска РФ бьют по прибрежным территориям и центральной части города.



МВД Украины сообщило о раненых гражданской женщине, полицейском и спасателе. Всем оказывают помощь. Вскоре в Офисе генпрокурора заявили об одном погибшем жителе и двух травмированных. Данные уточняют.



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Еще четыре человека пострадали в результате обстрела в одном из сел Херсонской области. ОГП открыл дело по факту нарушения законов и обычаев войны.



Издание Ґрати уточнило, что оккупанты ударили по району Корабельной площади. Под обстрел попали журналисты. Издание МОСТ, ссылаясь на херсонского фиксера Родиона Красновида, пишет, что был прилет артиллерийских снарядов. По его словам, они падают прямо в образовавшееся озеро посреди Корабельной площади. Также сообщают о неразорванном снаряде в воде.



Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал россиян «обычными террористами».



Сегодня в Херсон приезжал президент Владимир Зеленский, который провел совещание по ликвидации последствий катастрофы и посетил переправу, где эвакуируют людей.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



Всего на правом берегу Днепра подтопило 20 населенных пунктов, эвакуировали более 2000 человек. В Корабельном районе Херсона подтоплено более 1800 домов.