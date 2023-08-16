Россияне ударили по Херсону и области. Среди пяти раненых — пациент больницы 16 августа, 13:00 Российская ракета возле Херсона (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские оккупанты обстреляли центр Херсона и область в среду утром, 16 августа. Есть попадания и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Армия РФ попала по заведению образования и по территории больницы. Среди трех пострадавших — 55-летний пациент медучреждения. Мужчина проходил курс лечения ишемического инсульта. В результате атаки у него травмирована грудная клетка.

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Также россияне ударили по Зеленовке Херсонской области. Ранение ноги получил 45-летний мужчина, который работал в поле. Его госпитализировали. В Крещеновке травму головы получил 60-летний мужчина.

В полночь оккупанты обстреляли Никольское. В своем доме ранения средней тяжести получили супруги: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Сейчас они в больнице.