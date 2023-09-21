Армия РФ ударила по общежитию в Херсоне: два человека погибли, пятеро получили ранения 21 сентября, 08:19 Россияне попали в общежитие в Херсоне (Фото:Херсонская областная прокуратура)

Ночью в четверг, 21 сентября, российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона и попали в общежитие. Погибли трое мирных жителей, еще пятеро ранены.

Как сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, среди погибших — двое мужчин в возрасте 29 и 41 год. Они находились внутри общежития в момент попадания.

По данным начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко, также погибла 81-летняя женщина, которая во время обстрела находилась в своей квартире.

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Прокудин сообщил, что в больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет и 49-летнего мужчину с травмами средней тяжести, 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.

Глава Херсонской ОГА добавил, что всего за сутки россияне выпустили 41 снаряд по Херсону.

Россия практически ежедневно обстреливает Херсон. В среду, 20 сентября, российские войска нанесли удар по Херсону.

Во вторник, 19 сентября, армия РФ попала в троллейбус. В результате удара были ранены пассажиры, погибли два человека, в частности, полицейский.