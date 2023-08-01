Россияне обстреляли больницу в центре Херсона: погиб молодой врач, за жизнь медсестры борются врачи

1 августа, 12:26
Поделиться:
Последствия обстрела больницы в центре Херсона 1 августа 2023 года (Фото:Роман Мрочко / Telegram)

Последствия обстрела больницы в центре Херсона 1 августа 2023 года (Фото:Роман Мрочко / Telegram)

В результате обстрела россиянами больницы в Херсоне погиб молодой врач и ранена медсестра.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

По его данным, обстрел произошел в 11:10 во вторник, 1 августа.

Врач всего несколько дней работал в должности. За жизнь раненой медсестры сейчас борются медики.

Видео дня

В местной прокуратуре сообщили, что под обстрел попал центр Херсона. Данные о количестве пострадавших уточняются. Повреждено здание больницы, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Херсон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X