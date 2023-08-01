Россияне обстреляли больницу в центре Херсона: погиб молодой врач, за жизнь медсестры борются врачи 1 августа, 12:26 Последствия обстрела больницы в центре Херсона 1 августа 2023 года (Фото:Роман Мрочко / Telegram)

В результате обстрела россиянами больницы в Херсоне погиб молодой врач и ранена медсестра.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.



По его данным, обстрел произошел в 11:10 во вторник, 1 августа.

Врач всего несколько дней работал в должности. За жизнь раненой медсестры сейчас борются медики.

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В местной прокуратуре сообщили, что под обстрел попал центр Херсона. Данные о количестве пострадавших уточняются. Повреждено здание больницы, автотранспорт.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).