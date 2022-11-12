В Херсоне о воздушных тревогах будет сообщать украинское радио 12 ноября, 04:10 Херсонская ОГА (Фото:most.ks.ua)

В деоккупированном Херсоне Украинское радио будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в регионе. Радиостанция в Херсонской области произносит на волнах 92 МГц (FM) и на средних — 1278 кГц (AM).

Об этом сообщает Суспильне.



На севере региона в Нововоронцовке, Давыдовом Броде, Великой Александровке и Великой Лепесе услышать Украинское радио и узнать о воздушных тревогах можно на частоте 103 МГц (FM).

Видео дня

Ранее отмечалось, что на Херсонщине уже включили украинское телевидение, несмотря на то, что оккупанты взрывали телевизионные антенны в Херсоне и области.