В Херсоне о воздушных тревогах будет сообщать украинское радио

12 ноября, 04:10
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Херсонская ОГА (Фото:most.ks.ua)

Херсонская ОГА (Фото:most.ks.ua)

В деоккупированном Херсоне Украинское радио будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в регионе. Радиостанция в Херсонской области произносит на волнах 92 МГц (FM) и на средних — 1278 кГц (AM).

Об этом сообщает Суспильне.

На севере региона в Нововоронцовке, Давыдовом Броде, Великой Александровке и Великой Лепесе услышать Украинское радио и узнать о воздушных тревогах можно на частоте 103 МГц (FM).

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Ранее отмечалось, что на Херсонщине уже включили украинское телевидение, несмотря на то, что оккупанты взрывали телевизионные антенны в Херсоне и области.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Херсон Херсонская область Радио Война в Украине Война России против Украины Воздушная тревога

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