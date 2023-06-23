Россияне обстреляли Херсон: два человека погибли, пятеро получили ранения 23 июня, 12:10 Россияне обстреляли Херсон (Фото:Херсонская ОВА / Telegram)

В Херсоне армия РФ нанесла удар по коммунальному транспортному предприятию. Ранены пятеро гражданских работников, два человека погибли.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, погибшими от теракта РФ были 55-летний и 43-летний работники, которые обеспечивали жизнедеятельность города.

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55-летний мужчина погиб на месте, а его 43-летний коллега умер в медучреждении из-за травм, несовместимых с жизнью.

Раненых госпитализировали в медучреждения. Врачи оказывают им помощь.