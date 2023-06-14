В результате удара российских оккупантов по Херсону ранены два волонтера, которые эвакуировали людей

14 июня, 21:24
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Собака в затопленном автобусе в Херсоне после подрыва Россией Каховской ГЭС, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

Собака в затопленном автобусе в Херсоне после подрыва Россией Каховской ГЭС, 12 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Inna Varenytsia)

Российские оккупанты вечером в среду, 14 июня, обстреляли Херсон и ранили двух волонтеров.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram, войска страны-террориста обстреляли Херсон из минометов, пострадали два волонтера, в том числе иностранец, которые помогали эвакуировать мирных жителей. Повреждена гражданская инфраструктура.

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Правоохранители открыли уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Российские оккупанты регулярно обстреливают Херсон, где продолжается эвакуация после теракта РФ на Каховской ГЭС и подтопления региона. 11 июня россияне атаковали лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега Днепра в Херсонской области, в результате погибли три человека, более 20 были ранены.

Инфографика: NV

В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но повреждения значительные.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

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По данным МВД, по состоянию на 14 июня более 3 тысяч человек обратились к правоохранителям по поводу подтопленных домов. Из Херсонской и Николаевской областей эвакуировали 3761 человека.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Обстрел Херсон Минометный обстрел Военные преступления РФ Война России против Украины

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