Подрыв Каховской ГЭС: в район Корабел в Херсоне будет запрещен въезд из-за комендантского часа 12 июня, 19:29 В Херсоне спасатели и волонтеры вытаскивают людей и животных, которые оказались в водной ловушке из-за подрыва Каховской ГЭС (Фото:Сергей Окунев / NV)

С 13 июня будет запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, затопленный в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Местные жители в течение недели смогут передвигаться по нему с 12:00 до 15:00.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

«Сегодня принято решение о запрете на въезд на территорию острова города Херсона. Гражданам, которые остались на территории острова, разрешено будет двигаться с 12 часов до 15 часов», — заявил Мрочко.

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Комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня 2023 года включительно.



Такое решение приняли для работы коммунальщиков, а также чтобы провести разминирование и следственные действия.

Также Мрочко добавил, что когда отойдет вода, будет определено несколько точек, где местные жители смогут получить питьевую воду, гуманитарную помощь, продукты питания и медицинские средства.

Начальник Херсонской ГОА просит отнестись к таким действиям с пониманием и не нарушать приказ о движении на территории острова.

В регионе продолжается эвакуация населения, ее проводят представители ГСЧС.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.