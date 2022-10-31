Коллаборанты в Херсоне объявили, что «расширяют зону эвакуации» на 15 км от Днепра 31 октября, 20:52 Последствия российских обстрелов в Новой Каховке Херсонской области, 30 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Кремлевская марионетка и коллаборант Владимир Сальдо в понедельник, 31 октября, заявил, что «зону эвакуации» из временно захваченных населенных пунктов Херсонской области «расширили» на 15 километров от Днепра.

У себя в Telegram-канале Сальдо продолжил распространять фейки о том, что Украина якобы готовит «массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС», а российские оккупанты «делают все необходимое, чтобы обезопасить мирных жителей». По словам коллаборанта, принудительная эвакуация позволит армии страны-агрессора «создать эшелонированную оборону».



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«Эвакуированным» Сальдо обещает 100 тысяч рублей и сертификат на жилье на территории России.



Ранее в Оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительно депортировать жителей Херсонской области, а возле Херсона местным жителям дали два дня на выселение из домов.

22 октября марионетки Кремля в Херсоне приказали жителям немедленно покинуть город. Перед этим Сальдо сообщил, что все фейковые «органы власти» Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.



Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон в следующем месяце.

По данным украинской разведки, российские оккупанты еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС. Украина призывает ООН и ЕС как можно быстрее направить на ГЭС международную миссию.



В ОК Юг отметили, что российские оккупанты, вероятно, пока оставляют возможность подрыва Каховской ГЭС «на крайний случай», в частности, если рухнет их оборона в Херсонской области.

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