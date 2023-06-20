Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне: один погибший, шесть человек в тяжелом состоянии 20 июня, 16:14 Российские оккупанты убили спасателя в Херсоне (Фото:Херсонська обласна прокуратура / Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 20 июня, обстреляли спасателей, которые расчищали ил в Херсоне, погиб один человек. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Обновлено в 21:12. Глава ГСЧС Сергей Крук опубликовал видео момента обстрела спасателей в Херсоне, в результате которого погиб один человек. Спасатели расчищали дорогу от мусора в микрорайоне Остров.

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В результате вражеского артиллерийского обстрела погиб один сотрудник ГСЧС, еще семь — пострадали, из них шесть — в тяжелом состоянии.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным прокуратуры, ранены восемь спасателей, которые попали под российский обстрел в одном из микрорайонов Херсона.

Пресс-секретарь прокуратуры области Анастасия Весиловская сказала Суспільному, что четыре из восьми спасателей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее во вторник войска страны-террориста ударили по жилым кварталам Херсона: погиб 27-летний мужчина, под обстрел попала бригада скорой помощи.

Россияне регулярно обстреливают Херсон во время эвакуации после теракта РФ на Каховской ГЭС и подтопления региона.

8 июня было атаковано место эвакуации, тогда пострадали восемь человек.

11 июня россияне атаковали лодку с гражданскими, которые пытались эвакуироваться с левого берега Днепра в Херсонской области, в результате погибли три человека, более 20 были ранены.

Во время очередного обстрела 16 июня ранения получили 23 человека.