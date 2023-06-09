Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне во время эвакуации людей: повредили вездеход Богун 9 июня, 21:52 Эвакуированные жители подтопленного Херсона, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российские оккупанты в пятницу, 9 июня, снова обстреляли спасателей, которые эвакуировали жителей Херсона с подтопленной территории.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram, в результате вражеского обстрела повреждена техника, с помощью которой спасатели вывозили людей, оказавшихся в ловушке после российского теракта на Каховской ГЭС.



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«Повреждения получили болотоход Богун, медицинский автомобиль Renault Trafic и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет», — добавили спасатели.



Офис генпрокурора в Telegram сообщил, что в результате обстрела россиянами Херсона во время эвакуации 9 июня пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Повреждены гражданские объекты, правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что российские оккупанты сознательно обстреливают места эвакуации в Херсонской области.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.



Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук 8 июня сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.



По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.



В Херсонской области подтоплены 48 населенных пунктов, эвакуированы 2412 человек. В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта, эвакуировали 825 человек.

