Оккупанты обстреляли спасателей в Херсоне во время эвакуации людей: повредили вездеход Богун

9 июня, 21:52
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Эвакуированные жители подтопленного Херсона, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Эвакуированные жители подтопленного Херсона, 9 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российские оккупанты в пятницу, 9 июня, снова обстреляли спасателей, которые эвакуировали жителей Херсона с подтопленной территории.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram, в результате вражеского обстрела повреждена техника, с помощью которой спасатели вывозили людей, оказавшихся в ловушке после российского теракта на Каховской ГЭС.

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«Повреждения получили болотоход Богун, медицинский автомобиль Renault Trafic и Специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет», — добавили спасатели.

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Офис генпрокурора в Telegram сообщил, что в результате обстрела россиянами Херсона во время эвакуации 9 июня пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя девушка. Повреждены гражданские объекты, правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что российские оккупанты сознательно обстреливают места эвакуации в Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС — что известно

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

Инфографика: NV

Президент Владимир Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжается даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

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Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

Городской голова временно захваченных Олешек Евгений Рыщук 8 июня сообщил о минимум восьми погибших в результате подтопления.

По данным МВД Украины, в результате подрыва Каховской ГЭС погибли как минимум пять человек и еще 13 пропали без вести.

В Херсонской области подтоплены 48 населенных пунктов, эвакуированы 2412 человек. В Николаевской области подтоплены 23 населенных пункта, эвакуировали 825 человек.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Эвакуация Обстрел Херсон ГСЧС Военные преступления РФ Война России против Украины Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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