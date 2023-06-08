Обстрел оккупантами Херсона во время эвакуации: пострадали девять человек, в том числе спасатели 8 июня, 16:50 Обстрел российскими оккупантами подтопленного Херсона во время эвакуации людей, 8 июня 2023 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В результате обстрела российскими оккупантами Херсона в четверг, 8 июня, пострадали девять человек. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

Прокудин подчеркнул, что российские оккупанты после теракта на Каховской ГЭС обстреляли Херсон, где продолжается эвакуация мирных жителей. Предварительно известно о девяти пострадавших, среди них два сотрудника ГСЧС, полицейский, врач и волонтер из Германии. Один пострадавший находится в реанимации.

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В МВД уточнили, что среди пострадавших шесть гражданских, полицейский и два сотрудника ГСЧС.

Суспільне в 16:50 сообщило о новых взрывах в Херсоне.

8 июня россияне обстреляли подтопленный Херсон и населенные пункты Херсонской области во время эвакуации. Офис генпрокурора сообщил об одном погибшем, в МВД не подтвердили эту информацию.

8 июня в Херсон приезжал президент Владимир Зеленский. Он провел совещание по ликвидации последствий катастрофы и посетил переправу, где эвакуируют людей.



Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



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В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным МВД Украины, с подтопленных территорий эвакуировали 2154 человека, спасли 484 человека. Предварительно, подтоплены 28 населенных пунктов и 3329 домов на правом берегу Днепра.

