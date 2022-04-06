Временно оккупированный город. Что происходит в захваченном россиянами Херсоне — интервью с мэром Колихаевым 6 апреля, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Местные устроили акцию возле памятника Шевченко Херсон — это Украина (Фото:t.me/ermaka2022)

Оккупанты заняли здание Херсонской областной государственной администрации еще 3 марта. Через месяц после захвата города советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что войска Российской Федерации готовятся сдать Херсон. В области продолжаются бои.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

В интервью Радио НВ городской голова Херсона Игорь Колыхаев рассказал, чем занимается украинские власти в городе и можно ли безопасно эвакуироваться.

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— Какая ситуация в Херсоне? Есть ли поводы для оптимизма?

— Когда говорят, что завтра будут освобождать Херсон, для меня єто позитивная информация. Но люди сразу начинают входить в режим паники и выстраиваются в очереди до пяти километров для того, чтобы покинуть город. Никто тогда не смотрит на комендантский час, который у нас установлен с 20:00 до 7:00. К сожалению, сегодня нет безопасных зеленых коридоров для того, чтобы жители Херсонщины и города могли выезжать.

Безопасные коридоры есть только в сторону АР Крым, аннексированной территории. Все остальные коридоры организовываются в телеграм-группах и каналах, которые создают местные жители.

Для меня, как мэра города, который находится в своем кабинете с исполнительной властью, с профильными заместителями, для нас [такая эвакуация] - это опасность.

Есть большая проблема — то, чем мы пытаемся сейчас заниматься, — это Великая Александровка, Великоалександровский район, Малая Александровка, Давыдов Брод, Новодмитровка. Там идут бои и пятый день мы хотим организовать оттуда зеленый коридор, чтобы людей вывезти. Я сегодня общался и с Офисом президента, чтобы они дали зеленый коридор в сторону Высокополья, Кривого Рога — там будет возможность спасти людей. Для меня это сейчас самая большая ответственность и сама большая беда.

Село Новая Александровка практически уничтожено. Поэтому мы пытаемся вывезти оттуда 400−500 человек. Для нас это будет большая победа.

Огромная просьба для тех, кто дает те или иные месседжи, дает месседжи тех людей, которых украли и описывает полностью, что эти люди сделали, лучше не давайте такую [информацию] - очень тяжело будет вытащить этих людей.

— Какая гуманитарная ситуация в городе?

— Поставка медикаментов. Мы сейчас тянем [лекарства] любыми тонкими нитками дорог со стороны Николаева, из Днепра, других городов благодаря волонтерам.

Хочу поблагодарить всех волонтеров, которые не забыли о Херсоне, и тянут сюда медикаменты первой необходимости для аптек, для больниц, в том числе наркотические средства, для онкобольных, для тех, кто болеет аллергией, астмой.

— Что в городе с электроэнергией, водоснабжением, мобильной связью и другими коммуникациями?

— Сегодня свет, вода троллейбусы, автобусы, тепло (отключили 1 апреля), подача воды — все работает. Руководство всех коммунальных предприятий находятся на своих рабочих местах, они исполняют задачи, которые я им ставлю каждое утро, а вечером мы сверяемся, какие задачи были выполнены.

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