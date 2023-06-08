Главный раввин Украины попал под обстрел оккупантов в Херсоне 8 июня, 15:45 Главный раввин Украины в Херсоне, 8 июня 2023 года (Фото:скриншот / Chief rabbi of Ukraine — Головний Рабин України / Facebook)

Главный раввин Украины Моше Асман попал под обстрел российских оккупантов в Херсоне в четверг, 8 июня.

«Я в Херсоне, плыли за людьми [эвакуировать пострадавших] — чудом выжили!» — написал он у себя в Facebook.



Оккупанты начали обстрел в то время, когда главный раввин записывал обращение.

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8 июня россияне обстреляли подтопленный Херсон и населенные пункты Херсонской области, где продолжается эвакуация пострадавших в результате теракта РФ на Каховской ГЭС. По данным Офиса генпрокурора, один гражданский погиб, еще два человека пострадали в Херсоне, в одном из сел из-за обстрелов оккупантов ранены четверо местных жителей. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По данным МВД, при обстреле российскими оккупантами Корабельной площади пострадали восемь человек, информации о погибших пока нет.

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Издание Ґрати уточнило, что оккупанты ударили по району Корабельной площади. Под обстрел попали журналисты. Издание МОСТ, ссылаясь на херсонского фиксера Родиона Красновида, пишет, что был прилет нескольких снарядов от Градов и артиллерийских. По его словам, они падают прямо в образовавшееся озеро посреди Корабельной площади. Также сообщают о неразорванном снаряде в воде.

8 июня в Херсон приезжал президент Владимир Зеленский. Он провел совещание по ликвидации последствий катастрофы и посетил переправу, где эвакуируют людей.

Каховская ГЭС — что известно о подрыве

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют больше года. Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.



В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.



Зеленский на срочном заседании СНБО поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые получали воду из Каховского водохранилища.



Инфографика: NV

Эвакуация с правобережья Херсонской области продолжалась даже ночью, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.



Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.



Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет. В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.



По данным МВД Украины, с подтопленных территорий эвакуировали 2154 человека, спасли 484 человека. Предварительно, подтоплены 28 населенных пунктов и 3329 домов на правом берегу Днепра.