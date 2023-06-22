Россияне нанесли удар по Херсону: ранены четыре человека, двое из них — волонтеры

22 июня, 14:32
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Россияне нанесли удар по Херсону (Фото:Херсонская ОГА/Telegram)

Россияне нанесли удар по Херсону (Фото:Херсонская ОГА/Telegram)

В четверг, 22 июня, армия РФ обстреляла Херсон. Под вражеским огнем оказался жилой дом, пострадали четыре человека, двое из которых волонтерили в городе.

Об этом сообщает председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, врачи борются за жизнь 86-летней женщины и 25-летнего парня, которые находятся в тяжелом состоянии.

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От российского удара также пострадали двое студентов-волонтеров из Ривне, которые помогали херсонцам. Ребята 25-ти и 23-х лет получили ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь.

14 июня российские оккупанты обстреляли Херсон из минометов, в результате чего пострадали двое волонтеров, в том числе иностранец, которые помогали эвакуировать мирных жителей. Повреждена гражданская инфраструктура.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Обстрел Волонтеры Херсон Раненые

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