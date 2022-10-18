«Непростые решения» Суровикина. ВСУ «накрывают» много мобилизованных под Херсоном — Арестович 18 октября, 23:43 По словам Алексея Арестовича, Россия перебрасывает мобилизованных на Херсонское направление (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что страна-агрессор Россия массово перебрасывает на Херсонское направление мобилизованных, которые попадают под удары защитников Украины.

В эфире Фейгин Live Арестович рассказал, что в Херсонской области ВСУ наносят удары по командным пунктам, скоплениям войск и складам врага.



"…Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами — от 500 до 2000 человек в одном месте. И промахнуться по ним невозможно, даже если мы бы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери, именно на Херсонском направлении, куда их идет большая часть… Даже Суровикин [командующий силами российских оккупантов в Украине] сегодня «героически» сказал, что на Херсонщине «сложно»", — отметил он.



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По словам Арестовича, потери среди мобилизованных россиян на юге Украины достигают 1500 убитых и раненых за двое суток.

Суровикин ранее заявил, что действия и планы страны-агрессора в отношении Херсона «будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации», он «не исключает принятия самых непростых решений».

Марионетка Кремля, херсонский коллаборант Владимир Сальдо 18 октября объявил, что жителей временно захваченных районов Херсонской и Николаевской областей собираются вывозить на левый берег Днепра.

По данным Генштаба ВСУ, 18 октября авиация Сил обороны Украины нанесла 20 ударов и поразила 13 районов сосредоточения вооружения и техники, опорный пункт и семь позиций ЗРК. Ракетные войска и артиллерия уничтожили два пункта управления россиян, два района сосредоточения живой силы, вооружения и техники, два объекта ПВО и артиллерии, два склада боеприпасов и так далее.

За последние сутки страна-террорист потеряла в Украине 530 своих военных.