На кладбище в Херсоне журналисты обнаружили следы предполагаемых массовых захоронений

13 ноября, 23:10
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На кладбище в Херсоне обнаружили следы предполагаемых массовых захоронений (Фото:Радио Свобода)

На кладбище в Херсоне обнаружили следы предполагаемых массовых захоронений (Фото:Радио Свобода)

На городском кладбище в Херсоне корреспонденты Радио Свобода обнаружили следы возможных массовых захоронений.

Пока неизвестно точное количество людей, похороненных в могилах, а также неизвестны причины их смерти.

На некоторых могилах указаны даты смерти – это конец февраля и начало марта 2022 года.

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В то же время первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире национального телемарафона заявил, что об обнаруженных массовых захоронениях на освобожденной территории Херсонщины пока рано говорить.

"Но по привычной практике, как только мы устанавливаем места массовых захоронений, мы сразу делаем все для идентификации тел и надлежащего документирования указанных военных преступлений", - сказал он.

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11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Херсон Херсонская область Геноцид Погребение Война России против Украины деоккупация

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