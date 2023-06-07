Держался из последних сил. В Херсоне мужчина спас котенка, который едва не утонул — видео

7 июня, 22:07
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Скриншот с видео, где мужчина спасает котенка. (Фото:Скриншот РБК-Украина/Telegram)

Скриншот с видео, где мужчина спасает котенка. (Фото:Скриншот РБК-Украина/Telegram)

Житель Херсона спас котенка от почти неизбежной гибели после подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. Маленькое создание из последних сил держалось за стенку, чтобы не упасть в воду и не утонуть.

На одной из подтопленных улиц мужчина услышал мяуканье. Подойдя ближе, он заметил маленького котенка, который когтями держался за стенку, чтобы не упасть в воду.

К счастью, в тот момент мужчина оказался рядом и немедленно бросился спасать рыжего пушистика.

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Каховская ГЭС — последние новости о подрыве

Инфографика: NV

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролируют более года. Городам и селам ниже по Днепру грозит затопление.

В Укргидроэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В ОК Юг уточнили, что разрушена не вся дамба, но есть значительные повреждения.

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Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.

В Главном управлении разведки заявили, что подрыв россиянами Каховской ГЭС увеличивает угрозу ядерной катастрофы.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Затопление Кот Спасение животных Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС

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