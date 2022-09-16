День «бавовны» для оккупантов. В Бердянске и Луганске убиты подконтрольные РФ «чиновники», в Херсоне целью стала захваченная ОГА — главное 16 сентября, 15:50 Последствия взрыва в районе здания захваченной окуупантами Херсонской ОГА (Фото:РИА Новости / Telegram / Скриншот)

В пятницу, 16 сентября, был совершен ряд атак на представителей подконтрольных России оккупационных «администраций» на захваченных территориях Украины в нескольких областях.



В центре оккупированного Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор» ЛНР Сергей Горенко. В кабинете Горенко сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице. Кроме приспешника оккупантов, уничтожена также его заместительница.

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Во временно подконтрольном РФ Бердянске (Запорожская область) был убит заместитель председателя оккупационной администрации Олег Бойко. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, убита также жена Бойко Людмила, которая руководила подготовкой к псевдореферендуму о «присоединении» к РФ.

Кроме того, сегодня в центре временно оккупированного Россией Херсона раздался мощный взрыв в районе здания Херсонской облгосадминистрации, захваченного российской армией. По некоторым другим данным, целью могло быть здание Апелляционного суда города.

В Генштабе ВСУ пока официально не комментировали события в этих городах.



НВ следит за главными последствиями ряда громких инцидентов.

15:45 В соцсетях напомнили, как ликвидированный «генпрокурор ЛНР» Сергей Горенко в начале вторжения стрелял по Станице Луганской (на тот момент оставалась под контролем ВСУ)

15:20 Делят награбленное? Подоляк прокомментировал ликвидацию «генпрокурора ЛНР»

«Ликвидацию так называемого „генпрокурора ЛНР“ и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, которые не поделили награбленное имущество накануне масштабного побега. Другая версия — зачистка Россией свидетелей военных преступлений. Следствие покажет…», — прокомментировал сегодняшний взрыв в Луганске советник главы ОП Михаил Подоляк.



15:00 В ОК Юг прокомментировали взрывы в центре Херсона

После взрывов в центре Херсона российские оккупанты и коллаборанты начали суетиться и собирать вещи. Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«Пока мы наблюдаем повышенную нервозность коллаборационной власти, оккупационных войск, очень суетливое собирание вещей и т. д. Вполне возможно, что среди этих намародеренных вещей есть и взрывоопасные. Несоблюдение мер безопасности — это их коронная фишка. Мы уже знаем, что вполне возможно нервное курение», — отметила она.



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