Марионетка Кремля Стремоусов объявил о «круглосуточном комендантском часе» в Херсоне, но затем передумал
Кирилл Стремоусов (Фото:скриншот видео / Кирилл Стремоусов / Telegram)
Кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что в захваченном Херсоне вводят «круглосуточный комендантский час», но позже удалил эту часть обращения из своего Telegram-канала. Об этом сообщает российский канал Дождь.
В обращении остались слова Стремоусова о том, что «на некоторых участках замечена техника» защитников Украины. Он пригрозил местным жителям «терактами и провокациями» и заявил, что они должны «уходить» из города. Марионетка Кремля также пофантазировал о том, как российские оккупанты будут «переходить в наступление» на Николаевском и Одесском направлениях.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.
Перед этим Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.