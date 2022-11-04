Марионетка Кремля Стремоусов объявил о «круглосуточном комендантском часе» в Херсоне, но затем передумал

4 ноября, 17:36
Поделиться:
Кирилл Стремоусов (Фото:скриншот видео / Кирилл Стремоусов / Telegram)

Кирилл Стремоусов (Фото:скриншот видео / Кирилл Стремоусов / Telegram)

Кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что в захваченном Херсоне вводят «круглосуточный комендантский час», но позже удалил эту часть обращения из своего Telegram-канала. Об этом сообщает российский канал Дождь.

В обращении остались слова Стремоусова о том, что «на некоторых участках замечена техника» защитников Украины. Он пригрозил местным жителям «терактами и провокациями» и заявил, что они должны «уходить» из города. Марионетка Кремля также пофантазировал о том, как российские оккупанты будут «переходить в наступление» на Николаевском и Одесском направлениях.

Видео дня

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.

Читайте также:
«Есть какой-то хитрый план». Журналист Константин Рыженко — о замыслах оккупантов и коллаборантов в Херсонской области. Интервью
Читайте также:
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов
Пять важных факторов. Что происходит в Херсоне и каковы перспективы его освобождения

Перед этим Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Россияне очень показательно ушли из Херсона. Наша разведка это понимает – Сергей Никитенко

https://www.youtube.com/embed/jshgUo8lYcQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Фейк Херсон Херсонская область Наступление Российская пропаганда Контрнаступление Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X