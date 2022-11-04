Марионетка Кремля Стремоусов объявил о «круглосуточном комендантском часе» в Херсоне, но затем передумал 4 ноября, 17:36 Кирилл Стремоусов (Фото:скриншот видео / Кирилл Стремоусов / Telegram)

Кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что в захваченном Херсоне вводят «круглосуточный комендантский час», но позже удалил эту часть обращения из своего Telegram-канала. Об этом сообщает российский канал Дождь.

В обращении остались слова Стремоусова о том, что «на некоторых участках замечена техника» защитников Украины. Он пригрозил местным жителям «терактами и провокациями» и заявил, что они должны «уходить» из города. Марионетка Кремля также пофантазировал о том, как российские оккупанты будут «переходить в наступление» на Николаевском и Одесском направлениях.

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Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к «очередному акту доброй воли» в районе Херсона.



Перед этим Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.



Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.



Россияне очень показательно ушли из Херсона. Наша разведка это понимает – Сергей Никитенко https://www.youtube.com/embed/jshgUo8lYcQ