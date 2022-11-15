Минирование и обстрелы. Данилов назвал самые большие угрозы для Херсона сейчас 15 ноября, 05:29 Жителей призывают не спешить возвращаться в Херсон (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о самых больших угрозах для Херсона. Это минирование и неразорвавшиеся снаряды оккупантов, а также возможные обстрелы города с левого берега Днепра.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.



«О Херсоне. Есть две угрозы. Первая — это непосредственно на территории те вещи, которые покинули террористы. Речь идет о наличии взрывных устройств. К сожалению, у нас уже есть летальные случаи, когда саперы погибли», — рассказал Данилов.

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Он добавил, что если российские военные начнут обстрелы с левого берега Днепра, Украине «есть чем отвечать».

«Но с учетом их поведения, мы не можем на сегодняшний день обеспечить 100% контроль на территории Херсона, поэтому подчеркиваем, не спешите возвращаться», — заявил секретарь СНБО.